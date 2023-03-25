CBF divulga numeração da Seleção Brasileira para amistoso contra Marrocos

A Seleção Brasileira retorna a campo pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Catar neste sábado (25) e enfrentará a surpresa da última edição, Marrocos, em amistoso. O jogo, além de marcar a volta da Canarinho, também será a estreia de Ramon Menezes como técnico interino - e a numeração de seus comandados, que homenagearão Pelé estampando seu nome nos uniformes, já foi divulgada pela CBF.

Entre os dez jogadores que estavam no Mundial, somente Casemiro, Lucas Paquetá e Weverton utilizarão as mesmas camisas do torneio - 5, 7 e 12, respectivamente. Todos os outros mudaram, com destaque para Ederson, que herdou a 1 de Alisson, Éder Militão, com a 3 de Thiago Silva, Rodrygo, o 10 na ausência de Neymar, e Vinícius Júnior, que ficou com a 11 de Raphinha. Bremer, com a 4, e Alex Telles, com a 6, também receberam números de titular.

Ainda não foi confirmado o dia em que as eliminatórias para a Copa de 2026 começarão nem quem será o treinador efetivo da Seleção Brasileira. O nome mais cogitado é o de Carlo Ancelotti, atual vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid e tetracampeão do torneio. Outros especulados são Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Fluminense. Por enquanto, cabe a Ramon Menezes ditar qual será a primeira cara da equipe após o trabalho de Tite.