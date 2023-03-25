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Futebol

CBF divulga numeração da Seleção Brasileira para amistoso contra Marrocos

Entre os dez jogadores que estavam no Mundial, somente Casemiro, Lucas Paquetá e Weverton utilizarão as mesmas camisas do torneio - 5, 7 e 12, respectivamente

Publicado em 25 de Março de 2023 às 19:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2023 às 19:03
A Seleção Brasileira retorna a campo pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Catar neste sábado (25) e enfrentará a surpresa da última edição, Marrocos, em amistoso. O jogo, além de marcar a volta da Canarinho, também será a estreia de Ramon Menezes como técnico interino - e a numeração de seus comandados, que homenagearão Pelé estampando seu nome nos uniformes, já foi divulgada pela CBF.
Entre os dez jogadores que estavam no Mundial, somente Casemiro, Lucas Paquetá e Weverton utilizarão as mesmas camisas do torneio - 5, 7 e 12, respectivamente. Todos os outros mudaram, com destaque para Ederson, que herdou a 1 de Alisson, Éder Militão, com a 3 de Thiago Silva, Rodrygo, o 10 na ausência de Neymar, e Vinícius Júnior, que ficou com a 11 de Raphinha. Bremer, com a 4, e Alex Telles, com a 6, também receberam números de titular.
Ainda não foi confirmado o dia em que as eliminatórias para a Copa de 2026 começarão nem quem será o treinador efetivo da Seleção Brasileira. O nome mais cogitado é o de Carlo Ancelotti, atual vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid e tetracampeão do torneio. Outros especulados são Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Fluminense. Por enquanto, cabe a Ramon Menezes ditar qual será a primeira cara da equipe após o trabalho de Tite.
Numeração do Brasil para o amistoso contra Marrocos: 1. Ederson 2. Emerson Royal 3. Éder Militão 4. Bremer 5. Casemiro 6. Alex Telles 7. Lucas Paquetá 8. Andrey 9. Yuri Alberto 10. Rodrygo 11. Vinícius Júnior 12. Weverton 13. Arthur 14. Ibañez 15. Robert Renan 16. Renan Lodi 17. André 18. João Gomes 19. Vitor Roque 20. Raphael Veiga 21. Antony 22. Rony 23. Mycael

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