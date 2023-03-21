Ramon esboça escalação para o amistoso da Seleção contra o Marrocos

Possível onze titular que entrará em campo no próximo sábado (25) conta com 7 jogadores remanescentes da Copa do Mundo e 2 que disputaram o Sul-Americano sub-20
Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2023 às 17:20

Ramon Menezes promoveu mudanças, mas manteve base da Seleção na Copa do Mundo Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Ramon Menezes ensaiou nesta terça-feira pela primeira vez a equipe que deve mandar a campo no sábado em amistoso com o Marrocos. A reformulada seleção brasileira volta a campo após o vexame de queda nas quartas de final da Copa do Mundo com sete remanescentes do Catar no time titular. Dois principais jogadores na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-20 na Colômbia, Andrey e Vitor Roque foram as novidades, ao lado de Emerson Royal na direita e Ibañez na defesa.
Dos titulares utilizados por Tite na Copa, três jogadores apareceram entre os titulares: o experiente volante Casemiro, o meia Lucas Paquetá, e o jovem atacante Vini Jr. Os outros quatro que estiveram no Catar e estão entre as escolhas de Ramon eram reservas. Ele iniciou as atividades em Tânger com Ederson no gol, Alex Telles na lateral esquerda, Eder Militão na defesa (quebrou o galho de lateral na Copa com lesão de Danilo) e Rodrygo no ataque.
Também reserva com Tite, o atacante Antony, do Manchester United, ganhou chance no decorrer das atividades, substituindo Rodrygo. Da mesma maneira que os palmeirenses Weverton e Raphael Veiga, de acordo com a ESPN.
Um tanto tímido, o jovem lateral-direito Arthur, de somente 20 anos e também um dos campeões no Sul-Americano sub-20, foi o último a chegar no Marrocos. O garoto se apresentou na tarde desta terça-feira em Tânger, antes das atividades do dia, para completar o elenco da seleção brasileira.
O time enviado a campo por Ramon Menezes foi Ederson (Weverton); Emerson Royal, Ibañez, Eder Militão e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vítor Roque.
O técnico ainda trabalha mais três dias para definir quem mandará a campo no sábado, contra o quarto colocado e sensação da Copado Mundo, no Grand Stade de Tânger. Esse deve ser o único jogo de Ramon na seleção brasileira principal, j[á que a CBF quer fechar logo com um substituto para Tite.

