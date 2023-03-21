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Mudanças

Globo acaba com 'Central do Apito' e demite comentaristas de arbitragem

Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo foram demitidos da emissora. A justificativa é a baixa aceitação do público e a chegada do VAR

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mar 2023 às 15:22
Sandro e Fernanda faziam parte do quadro de comentaristas da Rede Globo
Sandro e Fernanda faziam parte do quadro de comentaristas da Rede Globo Crédito: Globo/Reprodução
A Globo decidiu encerrar o quadro "Central do Apito" nesta terça-feira e demitiu Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, casal de ex-árbitros que participavam das transmissões e entradas ao vivo durante os jogos transmitidos pela emissora. Além disso, pela primeira vez desde que Arnaldo Cezar Coelho começou seus trabalhos na Globo, em 1989, o canal deixará de contar com um árbitro para sanar as dúvidas de arbitragem.
Criada em 2018, a "Central do Apito" surgiu como um meio de aproximar o espectador das regras do futebol, mas ao longo dos últimos anos deixou de ser apreciado pelo público, principalmente nas redes sociais. Em nota enviada ao Estadão a Globo confirmou a demissão de seus profissionais e o encerramento do quadro.
"Os dois profissionais não fazem mais parte do time de Esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos. Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos", informa a emissora.
Paulo César de Oliveira, outro ex-árbitro, segue como contratado da Globo, mas deixará de participar das transmissões. Assim como Arnaldo no "Bem, Amigos", a tendência é que ele participe pontualmente de outras atrações nos canais do Grupo Globo.
Ricci, árbitro em três Copas do Mundo, chegou à Globo em 2018, logo após se aposentar. Fernanda Colombo, por sua vez, teve uma passagem mais curta pela emissora, quando foi contratada em 2021 para substituir Nadine Basttos, que foi para o SBT.

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