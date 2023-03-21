Globo acaba com 'Central do Apito' e demite comentaristas de arbitragem

Sandro e Fernanda faziam parte do quadro de comentaristas da Rede Globo Crédito: Globo/Reprodução

A Globo decidiu encerrar o quadro "Central do Apito" nesta terça-feira e demitiu Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, casal de ex-árbitros que participavam das transmissões e entradas ao vivo durante os jogos transmitidos pela emissora. Além disso, pela primeira vez desde que Arnaldo Cezar Coelho começou seus trabalhos na Globo, em 1989, o canal deixará de contar com um árbitro para sanar as dúvidas de arbitragem.

Criada em 2018, a "Central do Apito" surgiu como um meio de aproximar o espectador das regras do futebol, mas ao longo dos últimos anos deixou de ser apreciado pelo público, principalmente nas redes sociais. Em nota enviada ao Estadão a Globo confirmou a demissão de seus profissionais e o encerramento do quadro.

"Os dois profissionais não fazem mais parte do time de Esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos. Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos", informa a emissora.

Paulo César de Oliveira, outro ex-árbitro, segue como contratado da Globo, mas deixará de participar das transmissões. Assim como Arnaldo no "Bem, Amigos", a tendência é que ele participe pontualmente de outras atrações nos canais do Grupo Globo.