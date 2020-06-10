  • Carro do MBL passeará por São Paulo incentivando panelaços contra Bolsonaro
Protesto

Carro do MBL passeará por São Paulo incentivando panelaços contra Bolsonaro

A ação faz parte de um pacote de iniciativas contra o presidente elaborado pelo MBL
Redação de A Gazeta

10 jun 2020 às 17:48

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:48

Produtores culturais estão usando os panelaços para criar músicas
Pessoas de todo o Brasil protestam contra Bolsonaro Crédito: Gustavo Cheluje
Um carro de som do MBL (Movimento Brasil Livre) passeará por ruas de São Paulo nesta quarta-feira (10) incentivando moradores do entorno a baterem panelas e a piscarem as luzes de suas casas e apartamentos como forma de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O veículo partirá do bairro da Santa Cecília, no centro da capital paulista, às 18h30, e seguirá por vias como a rua Augusta, avenida Paulista, rua Vergueiro e avenida Domingos de Moraes até chegar o largo Ana Rosa, na zona sul da cidade.
O vereador paulistano Fernando Holiday (Patriota) estará no carro de som.
A ação faz parte de um pacote de iniciativas contra o presidente elaborado pelo MBL, como a que ocorreu na manhã desta quarta, quando uma mulher confrontou Bolsonaro no Palácio do Alvorada, em Brasília, e foi acusada de "falar abobrinha". Ela trabalha no gabinete de Holiday.

