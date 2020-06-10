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Repercussão

'Felizmente, também está arrependida', diz Doria sobre mulher que criticou Bolsonaro

A fala da senhora ocorreu nesta quarta (10), durante encontro do presidente com seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 14:52

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:52

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), repercutiu afirmação de uma mulher que disse ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estar arrependida de ter votado nele.
O fato ocorreu nesta quarta (10), durante encontro do presidente com seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro mandou ela falar com o governador.
"A senhora está certa e felizmente a senhora vive em São Paulo, onde o governador e o governo adotam medidas corretas. E, felizmente, a senhora como eu também está arrependida do seu voto", disse Doria horas após o ocorrido em Brasília.
A mulher, Cristiane Bernart, é servidora da Câmara Municipal de São Paulo e está lotada no gabinete do vereador Fernando Holiday (Patriota-SP), um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL). Atriz, ela tem um canal no Youtube.

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