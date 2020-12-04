Carrefour vai implantar internalização de serviços de segurança

De acordo com nota divulgada à imprensa, o processo de internalização começará por quatro hipermercados da rede no Rio Grande do Sul, em um projeto piloto, incluindo a loja Passo D'Areia, onde o episódio ocorreu, em Porto Alegre. A empresa diz que a iniciativa é "o ponto inicial para transformação do seu modelo de segurança e faz parte dos compromissos anunciados pela rede".