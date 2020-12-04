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Após assassinato

Carrefour vai implantar internalização de serviços de segurança

A medida é uma resposta ao assassinato de um homem negro no estacionamento de um dos supermercados na rede, no último dia 19, em Porto Alegre

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:13
Carrefour
O processo de internalização começará por quatro hipermercados da rede no Rio Grande do Sul.  Crédito: Reprodução
O Carrefour anunciou que, a partir do próximo dia 14, vai iniciar a internalização dos serviços de segurança em sua rede de supermercados. A medida é uma resposta ao assassinato de um homem negro no estacionamento de um dos supermercados na rede, no último dia 19, em Porto Alegre.
De acordo com nota divulgada à imprensa, o processo de internalização começará por quatro hipermercados da rede no Rio Grande do Sul, em um projeto piloto, incluindo a loja Passo D'Areia, onde o episódio ocorreu, em Porto Alegre. A empresa diz que a iniciativa é "o ponto inicial para transformação do seu modelo de segurança e faz parte dos compromissos anunciados pela rede".
A companhia afirma que o processo de internalização da segurança terá como foco a implementação de práticas antirracistas e de uma cultura de respeito aos direitos humanos. A data de admissão de novos colaboradores está prevista para o dia 14 de dezembro em todas as lojas Carrefour da região.

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