Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cão policial rouba bola e paralisa final do Campeonato Pernambucano
Cena inusitada

Cão policial rouba bola e paralisa final do Campeonato Pernambucano

Zumbi, como é chamado, entrou em campo e tomou a atenção para si. Não contente em apenas atrapalhar a partida, roubou a bola do jogo

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:39
Uma cena inusitada marcou o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retrô, nesta quinta-feira (21). Um cachorro da Polícia Militar, que realizava a segurança do local, invadiu o gramado do Estádio dos Aflitos na reta final do segundo tempo e interrompeu a partida por cerca de um minuto e meio.
Cachorro policial invade campo e rouba bola durante jogo
Cachorro policial rouba bola na final do Campeonato Pernambucano Crédito: Reprodução
Zumbi, como é chamado, entrou em campo e tomou a atenção para si. Não contente em apenas atrapalhar a partida, roubou a bola do jogo, forçando a paralisação do duelo. Jogadores de ambas as equipes tentaram, sem sucesso, conter o pastor alemão, que correu pelo gramado.
Para que a situação fosse normalizada, dois policiais precisarem intervir para acalmar o animal, que estava a fim de brincar. Depois de ter sido posto na coleira, devolveu a bola aos jogadores e recebeu aplausos da torcida, que, a princípio, havia vaiado a invasão.
Com a bola rolando, o Retrô venceu o Náutico por 1 a 0. Com o placar favorável, a equipe de Camaragibe leva vantagem para o jogo de volta, marcado para o próximo sábado, 30, na Arena Pernambuco. Caso a vantagem seja confirmada, o título estadual desta temporada será a primeira conquista profissional da história da equipe, fundada em 2016.

Veja Também

Antes essencial, Coronavac corre risco de ser deixada de lado no Brasil

Com tese em Libras, professora se torna primeira doutora surda da UFMG

Morre menina que sofreu acidente com carro alegórico no Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados