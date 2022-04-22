Cão policial rouba bola e paralisa final do Campeonato Pernambucano

Uma cena inusitada marcou o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retrô, nesta quinta-feira (21). Um cachorro da Polícia Militar, que realizava a segurança do local, invadiu o gramado do Estádio dos Aflitos na reta final do segundo tempo e interrompeu a partida por cerca de um minuto e meio.

Cachorro policial rouba bola na final do Campeonato Pernambucano Crédito: Reprodução

Zumbi, como é chamado, entrou em campo e tomou a atenção para si. Não contente em apenas atrapalhar a partida, roubou a bola do jogo, forçando a paralisação do duelo. Jogadores de ambas as equipes tentaram, sem sucesso, conter o pastor alemão, que correu pelo gramado.

E na final do Campeonato Pernambucano pic.twitter.com/rH8DnZVoKG — Caio Costa (@caioccosta) April 21, 2022

Para que a situação fosse normalizada, dois policiais precisarem intervir para acalmar o animal, que estava a fim de brincar. Depois de ter sido posto na coleira, devolveu a bola aos jogadores e recebeu aplausos da torcida, que, a princípio, havia vaiado a invasão.