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Tristeza

Morre menina que sofreu acidente com carro alegórico no Rio

Raquel Antunes da Silva, 11 anos, teve as pernas prensadas entre a alegoria e um poste. Ela passou por cirurgia, teve perna amputada, mas não resistiu

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 14:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2022 às 14:46
Raquel Antunes da Silva, 11 anos, morreu após acidente com carro alegórico
Raquel Antunes da Silva, 11 anos, morreu após acidente com carro alegórico Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
A menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 22, no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela estava internada desde a madrugada de quinta-feira, 21, após ser imprensada por um carro alegórico. 
O acidente ocorreu no primeiro dia de desfiles do Rio. A menina subiu no carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora na saída do Sambódromo, na rua Frei Caneca, enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações na avenida. Naquele instante, o veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas entre a alegoria e um poste.
Raquel foi socorrida em um posto médico montado na Marquês de Sapucaí e, depois, foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ela passou por uma cirurgia que durou cerca de 7 horas e precisou ter a perna amputada.
Durante o procedimento, a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida pelos médicos. Apesar disso, seu quadro de saúde permaneceu gravíssimo.
A direção do Souza Aguiar informou a morte às 12h10 desta sexta-feira.

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