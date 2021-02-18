Câncer de Bruno Covas ganhou terreno, dizem médicos do prefeito de SP

Bruno Covas (PSDB) havia acabado de encerrar uma série de sessões de radioterapia e seu tratamento principal, até então, era a imunoterapia. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI

A equipe médica do prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (18) que exames sugerem que o câncer no sistema digestivo que ele trata desde 2019 "ganhou terreno", mas que o novo nódulo encontrado no fígado do prefeito é menor do que o encontrado há quase dois anos.

Covas, 40, recebeu diagnóstico de um novo nódulo no fígado e voltou a fazer quimioterapia. Ele havia acabado de encerrar uma série de sessões de radioterapia e seu tratamento principal, até então, era a imunoterapia.

"Observou-se o surgimento de um pequeno nódulo hepático, o que nos sugere que a doença tenha conseguido ganhar terreno apesar da imunoterapia", afirmou o oncologista Artur Katz.