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Saúde

Câncer de Bruno Covas ganhou terreno, dizem médicos do prefeito de SP

O novo nódulo encontrado no fígado do prefeito é menor do que o encontrado há quase dois anos; com o diagnóstico ele voltou a fazer quimioterapia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 14:36
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB) havia acabado de encerrar uma série de sessões de radioterapia e seu tratamento principal, até então, era a imunoterapia. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
A equipe médica do prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (18) que exames sugerem que o câncer no sistema digestivo que ele trata desde 2019 "ganhou terreno", mas que o novo nódulo encontrado no fígado do prefeito é menor do que o encontrado há quase dois anos.
Covas, 40, recebeu diagnóstico de um novo nódulo no fígado e voltou a fazer quimioterapia. Ele havia acabado de encerrar uma série de sessões de radioterapia e seu tratamento principal, até então, era a imunoterapia.
"Observou-se o surgimento de um pequeno nódulo hepático, o que nos sugere que a doença tenha conseguido ganhar terreno apesar da imunoterapia", afirmou o oncologista Artur Katz.
Segundo a equipe do prefeito, o nódulo encontrado tem poucos milímetros, bem menor do que o primeiro encontrado no órgão em 2019, de 2 centímetros. O câncer do prefeito originou-se na cárdia, uma válvula no trato digestivo, e depois afetou também o fígado.

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