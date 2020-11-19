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Eleições 2020

Joice Hasselmann declara apoio a Bruno Covas em São Paulo

Como líder do PSL na capital, Hasselmann afirma que Covas se comprometeu a incorporar algumas de suas ideias no plano de governo caso seja eleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 18:33

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:33

Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara dos Deputados
Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara dos Deputados Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
Após sair do primeiro turno com 1,85% dos votos, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) declarou apoio à candidatura de Bruno Covas (PSDB) à Prefeitura de São Paulo.
Como líder do PSL na capital, Hasselmann afirma que Covas se comprometeu a incorporar algumas de suas ideias no plano de governo caso seja eleito.
Uma delas é a Lava Jato Paulistana, que tem como objetivo fortalecer a Controladoria-Geral do Município.
"Em virtude do risco iminente que a cidade de São Paulo corre de ter a prefeitura invadida novamente pela esquerda, dessa vez, ainda mais radical, não há outro caminho para o PSL da cidade de São Paulo e para mim [...] a não se posicionar a favor da reeleição do atual prefeito Bruno Covas", afirmou em nota divulgada à imprensa.

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