Joice Hasselmann declara apoio a Bruno Covas em São Paulo

Após sair do primeiro turno com 1,85% dos votos, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) declarou apoio à candidatura de Bruno Covas (PSDB) à Prefeitura de São Paulo.

Como líder do PSL na capital, Hasselmann afirma que Covas se comprometeu a incorporar algumas de suas ideias no plano de governo caso seja eleito.

"Em virtude do risco iminente que a cidade de São Paulo corre de ter a prefeitura invadida novamente pela esquerda, dessa vez, ainda mais radical, não há outro caminho para o PSL da cidade de São Paulo e para mim [...] a não se posicionar a favor da reeleição do atual prefeito Bruno Covas", afirmou em nota divulgada à imprensa.