Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bruno Covas sanciona aumento de mais de R$ 11 mil no próprio salário
São Paulo

Bruno Covas sanciona aumento de mais de R$ 11 mil no próprio salário

Remuneração do prefeito passa de R$ 24,1 mil para R$ 35,4 mil. Vencimentos de secretários e do vice-prefeito também foram aumentados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 13:59

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:59

Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB) sancionou o reajuste no novo valor de R$ 35.462,00, que passará a valer a partir de janeiro de 2022. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), reeleito para o mandato que tem início em 2021, sancionou, nesta quinta-feira (24), o reajuste de 47% no próprio salário. O novo valor, R$ 35.462,00, passará a valer a partir de janeiro de 2022.
Com a publicação no Diário Oficial do município, o prefeito sanciona o projeto de lei aprovado em segunda votação na quarta-feira (23) na Câmara dos Vereadores. O PL teve 34 votos a favor do aumento e 17 contra, além de uma abstenção.
Além do salário do titular da prefeitura, a lei 17.543, de 23 de dezembro de 2020, também estabelece novos salários para o vice-prefeito (de R$ 21,7 mil para R$ 31.915,80) e para secretários municipais (de R$ 19.340,40 para R$ 30.142,70).
Durante a votação na Câmara, o projeto recebeu críticas de alguns parlamentares que afirmaram que este não é o momento de apresentar propostas de reajuste devido a pandemia do novo coronavírus. Eles lembraram que os vereadores reduziram em 30% as verbas de gabinetes e os próprios salários antes mesmo da Assembleia Legislativa.
O reajuste do salário do prefeito muda o teto para o salário do funcionalismo público municipal e, assim, deve gerar um efeito em cascata aumentando salários de algumas categorias.
Procurada, a prefeitura afirmou em nota que o teto salarial do município "está defasado desde 2012, ano da última correção." Segundo o texto, o aumento de 47% é menor que a defasagem. "Nesse período, que completa 8 anos, a inflação acumulada chegou a 63,11% pelo IPCA e 100,41% pelo IGP."

Veja Também

Após imbróglio, Crivella deixa presídio e vai para prisão domiciliar

Após "entrave", desembargadora autoriza domiciliar para Crivella

"Sinovac quer que todos resultados sejam iguais", diz Gorinchteyn

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados