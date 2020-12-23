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Vacina

'Sinovac quer que todos resultados sejam iguais', diz Gorinchteyn

Segundo secretário da Saúde de São Paulo, a farmacêutica pediu 15 dias para que fizesse a uniformização dos resultados antes de apresentar à Anvisa.

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 18:13
Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, indicou que o atraso na divulgação dos dados a respeito dos testes clínicos de fase 3 da Coronavac - imunizante em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac - se deu por falta de isonomia entre os resultados alcançados entre os testes que foram realizados entre diversos países.
O anúncio era esperado para esta quarta-feira (23), a fim de dar início ao processo de análise, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso do imunizante. A farmacêutica chinesa pediu 15 dias para que fizesse a uniformização dos resultados antes de apresentar à agência reguladora do país.
Segundo Gorinchteyn, "a Sinovac tem vários estudos clínicos em andamento. Então ela tem dados nossos e dados de outros locais, e é importante que ela faça uma uniformização de dados". "Ela Sinovac não pode analisar dados da mesma vacina com critérios diferentes. Então esse é o motivo principal, da mesma forma que ela não pode ter três eficácias para a mesma vacina", afirmou o secretário durante entrevista coletiva no Instituto Butantan, nesta quarta-feira (23).
Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, o prazo não atrapalha o desenvolvimento da vacina e o governo estadual tem segurança de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dará a autorização para iniciar a aplicação do imunizante a partir de 25 de janeiro.

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