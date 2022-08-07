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Violência

Campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Lo é baleado na cabeça

Atleta teve a morte cerebral confirmada. Lutador assistia ao show do Grupo Pixote quando, após um desentendimento, foi atingido por um tiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2022 às 08:56

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 08:56

Philippe Watanabe

SÃO PAULO - O campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado, na madrugada deste domingo (7), e teve a morte cerebral confirmada. O lutador assistia, com amigos e família, ao show do Grupo Pixote, no Clube Sírio, na avenida Indianópolis, em São Paulo. Após um desentendimento, Lo foi baleado na cabeça.
O advogado da família Ivã Siqueira Junior afirma que, segundo testemunhas, o desentendimento teve início após um homem entrar na roda de amigos de Lo, pegar uma garrafa de bebida e começar a chacoalhá-la. Ao mesmo tempo, o homem estaria encarando o lutador, como forma de provocação.
Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, foi baleado em SP e teve morte cerebral
Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, é baleado em SP Crédito: Reprodução/Instagram
Lo teria, então, derrubado o homem e o imobilizado. Outras pessoas se aproximaram e separaram a briga, sem ter havido agressões, segundo relatos de testemunhas às quais o advogado da família teve acesso.
O homem teria, então, ainda perto do lutador, sacado uma arma e atirado uma única vez na cabeça do lutador. O atirador teria ainda chutado Lo, enquanto este estava caído no chão.
Siqueira Junior diz que o atirador, de acordo com a delegada responsável pelo caso, seria um policial militar, que ainda não foi preso.
Lo foi levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya. 
Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jítsu por oito vezes. A última conquista, na categoria meio-pesado, foi em 2022, a primeira em 2012, na categoria peso-leve.

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