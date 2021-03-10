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Pec Emergencial

Câmara rejeita desvincular repasses de fundos e da Receita Federal

Em derrota para o governo, parlamentares derrubaram trecho da PEC Emergencial; o texto-base foi aprovado em primeiro turno na madrugada desta quarta (10)

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:28
Deputados em Sessão Extraordinária para votar a PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados
Deputados em Sessão Extraordinária para votar a PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Em uma derrota para o governo, a Câmara rejeitou nesta quarta-feira (10) a desvinculação de receitas de impostos a fundos, despesas e órgãos específicos. A decisão desidrata a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial.
Em sessão de plenário, os deputados analisam destaques de bancadas de partidos, que sugerem alterações na proposta. O texto-base foi aprovado em primeiro turno na madrugada desta quarta.
Em um dos pontos, o PDT (Partido Democrático Trabalhista) sugeriu a retirada do dispositivo que proíbe a vinculação de receitas tributárias a órgãos, fundos e despesas específicas, com algumas exceções. Parlamentares e auditores fiscais afirmam que essa medida colocaria em risco o repasse de recursos à Receita Federal.
Embora o ministro Paulo Guedes (Economia) tenha afirmado internamente que não é favorável à desvinculação para a Receita Federal, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), orientou que os partidos da base aliada mantivessem a medida no texto.
"As pessoas receberam ligações dizendo que o Ministério da Economia estava favorável, mas não é verdade. A posição do governo é manter o texto", disse em plenário.
Para manter o texto, o governo precisava alcançar 308 votos. O resultado, porém, ficou em 302 pela manutenção do texto. Outros 178 votaram pela supressão do dispositivo.
Ainda serão analisadas outras sugestões de mudança no texto, como a eliminação de gatilhos de ajuste fiscal.

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