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Eleições 2022

Cade abre investigação contra institutos de pesquisa

Presidente do conselho, que é ligado a ministro de Bolsonaro, diz que divergência no resultado pode representar cartel

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 18:41

  • Cézar Feitosa

BRASÍLIA - O presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Cordeiro, determinou nesta quinta-feira (13) a abertura de uma investigação contra os institutos de pesquisa.
Em ofício enviado ao superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, Cordeiro, que é ligado ao ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, afirma que os institutos podem ter atuado como um cartel para "manipular" as eleições.
Alexandre Cordeiro Macedo
Alexandre Cordeiro disse que discrepância entre pesquisas e resultados foi grande Crédito: Edilson Rodrigues / Agência Senado
Para determinar a abertura do inquérito, o presidente do conselho considera somente as diferenças nos números das pesquisas de intenção de voto em dias anteriores ao da eleição e o resultado do primeiro turno.
Ele diz que é "absolutamente improvável" que diversos institutos de pesquisa independentes cometam o que ele diz ser o mesmo erro de amostragem.
"A discrepância das pesquisas e do resultado é tão grande que verificam-se indícios de que os erros não sejam casuísticos e sim intencionais por meio de uma ação orquestrada dos institutos de pesquisa na forma de cartel para manipular em conjunto o mercado e, em última instância, as eleições", disse Cordeiro.
"Sendo assim, realizei algumas análises preliminares de probabilidade do resultado e da independência das ações dos institutos na produção de pesquisas eleitorais no primeiro turno da disputa eleitoral para Presidência da República. O intuito aqui é efetivamente verificar se as suspeitas levantadas têm fundamento técnico e justificam uma investigação pela autoridade antitruste", complementa.
O inquérito aberto no Cade investigará os institutos Ipec, Datafolha e Ipespe por "infração à ordem econômica", segundo o ofício.

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No Congresso, aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) também têm feito uma ofensiva para tentar desacreditar os institutos com argumentos que ignoram características de pesquisas eleitorais.
A tese defendida pelo grupo político liderado pelo presidente da CâmaraArthur Lira (PP-AL), é que institutos devem acertar o resultado das eleições, desconsiderando que pesquisas eleitorais medem declaração ou intenção do eleitor no dia da sondagem —não o efetivo voto dado no pleito.

ASSOCIAÇÃO SOLICITA ACESSO A PEDIDO DE INQUÉRITO

Nesta semana, a Abep (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) solicitou acesso ao pedido de inquérito feito pelo Ministério da Justiça relacionado às pesquisas eleitorais.
A associação que representa as empresas do setor tomou a medida após a pasta do governo Bolsonaro encaminhar à Polícia Federal pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais no pleito deste ano.
O objetivo da solicitação de acesso, segundo a Abep, é acompanhar as diligências e colaborar com o esclarecimento de qualquer questão acerca das atividades de seus membros e associados.

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