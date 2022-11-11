Brasil vive maior divisão da história, e Lula ganhou aval limitado das urnas, diz Paulo Hartung

Claro. Eu sempre achei que as posições extremadas não são boas, né? Eu tenho até uma frase de que extremismo não dá camisa a ninguém. Se bobear, tira a pouca que o cidadão tem. Mas eu acho que você precisa compreender os movimentos que estão em curso na sociedade. Não adianta carimbar quem não votou como você de fascista. Não é. Você vai olhar o 7 de Setembro, é uma manifestação muito grande, robusta. Precisa ser compreendido por que tanta gente se dispõe a sair de casa, vestir roupa e se manifestar. Você tem aí para o próximo ciclo no Brasil três tarefas que eu considero fundamentais. Precisa buscar entender o outro e buscar uns níveis de pacificação no país. Não pacificação com instituições, é com a rua, com a sociedade. Precisa estabilizar as expectativas. As expectativas econômicas do país de novo desancoraram. E você precisa fazer essas duas coisas cuidando de uma terceira, que é enfrentar o problema da pobreza. O mundo não é o mundo de 2002, quando o Lula se elegeu presidente e eu me elegi governador do Espírito Santo. O mundo lá era o mundo com vento nas costas. Agora é um mundo com vento no peito. A crise energética na Europa, a inflação nos Estados Unidos, a diminuição do dinamismo econômico da Ásia da China. "Ah, mas tem muitas oportunidades internacionais". Tem, é só ver que é repercussão da eleição brasileira. Foi muito forte, só tem um período de comparação de tudo que eu vi e li. É doutor Tancredo Neves, quando se elegeu no Colégio Eleitoral [em 1985]. Ali teve uma repercussão no mundo. O mundo queria consumir o Brasil democratizado. Hoje o mundo nos quer cuidando do meio ambiente.