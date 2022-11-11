Brasil vive maior divisão da história, e Lula ganhou aval limitado das urnas, diz Paulo Hartung

A terceira via não conseguiu decolar por causa do caráter plebiscitário desta eleição?
Qual diagnóstico o senhor enxerga no resultado das urnas?
Nem no período Vargas?
Essa é uma frase muito usada pelos apoiadores do Bolsonaro...
Da mesma forma que há esse fenômeno que ainda precisa ser compreendido, também há do outro lado um contingente muito expressivo — que venceu essas eleições — que talvez rejeite cabalmente reflexões como essa. Isso não tem que ser levado em conta?
O governo eleito, com base nos primeiros sinais dados, caminha para cumprir essas três tarefas?
O senhor considera que a cúpula do Congresso e os partidos estão fazendo um debate qualificado com o novo governo sobre isso?
Além da economia, quais outros campos cruciais necessitam de uma ação essencial do governo?
Raio-X de Paulo Hartung
Economista de 65 anos, é presidente-executivo da Ibá e membro dos conselhos do RenovaBR e do Todos pela Educação. Presidiu o Diretório Central dos Estudantes da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) no final dos anos 70. Foi deputado estadual por dois mandatos, deputado federal em 1991 e 1992, prefeito de Vitória (1993-1997), senador (1999-2002) e governador do Espírito Santo por três mandatos (2003-10 e 2015-18).