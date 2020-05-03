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Covid-19

Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes por coronavírus

São 101.147 casos confirmados no total; óbitos passaram de 6.750 para 7.025; taxa de letalidade está em 6,9%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 18:01

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 18:01

Líderes religiosos em cerimônia fúnebre no cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, durante a pandemia de coronavírus
Líderes religiosos em cerimônia fúnebre no cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, durante a pandemia de coronavírus Crédito: Nathalie Brasil/Semcom/Manaus
O Brasil registrou 4.588 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde deste domingo (3). Com isso, o país ultrapassa a faixa de 100 mil casos confirmados - são 101.147 no total.
O número de óbitos passou de 6.750 para 7.025, com o acréscimo dos 275 ovos casos registrados de sábado para este domingo.

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O presidente Jair Bolsonaro disse que pede a Deus que não tenhamos problemas nesta semana porque ele chegou no limite e daqui para frente não tem mais conversa e a Constituição será cumprida a qualquer preço. Ele participou novamente de protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e contra o Congresso.
Na ocasião, repórteres, fotógrafo e motorista do Estado foram agredidos pelos manifestantes enquanto realizavam a cobertura do protesto.

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