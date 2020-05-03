Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou 4.588 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde deste domingo (3). Com isso, o país ultrapassa a faixa de 100 mil casos confirmados - são 101.147 no total.
O número de óbitos passou de 6.750 para 7.025, com o acréscimo dos 275 ovos casos registrados de sábado para este domingo.
O presidente Jair Bolsonaro disse que pede a Deus que não tenhamos problemas nesta semana porque ele chegou no limite e daqui para frente não tem mais conversa e a Constituição será cumprida a qualquer preço. Ele participou novamente de protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e contra o Congresso.
Na ocasião, repórteres, fotógrafo e motorista do Estado foram agredidos pelos manifestantes enquanto realizavam a cobertura do protesto.