Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes por coronavírus

O número de óbitos passou de 6.750 para 7.025, com o acréscimo dos 275 ovos casos registrados de sábado para este domingo.

O presidente Jair Bolsonaro disse que pede a Deus que não tenhamos problemas nesta semana porque ele chegou no limite e daqui para frente não tem mais conversa e a Constituição será cumprida a qualquer preço. Ele participou novamente de protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e contra o Congresso.