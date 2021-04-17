Brasil tem dia com 2.865 óbitos e ultrapassa 370 mil mortes por Covid-19

Sepultamentos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, durante pandemia de Covid-19 Crédito: Alex Pazuello/Semcom

O Brasil ultrapassou a marca de 370 mil mortes por Covid-19. Com os 2.865 óbitos registrados neste sábado (17), o país chegou a 371.889 mortes desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes voltou a crescer, após 4 dias de queda, e agora é de 2.917 óbitos por dia, nos últimos sete dias. O país completou, neste sábado, 32 dias seguidos com a média acima de 2.000 mortes por dia e 87 dias acima de 1.000.

Também foram registrados 65.792 casos de Covid. Com isso, o Brasil soma 13.900.134 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel é um instrumento estatístico usado para amenizar variações de dados. Ela é obtida pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.