Brasil tem 695 mortes por Covid-19 e média móvel de casos bate recorde

Brasil registrou 695 mortes pela Covid-19 nesse sábado (29). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e final de semana, continua a crescer e ficou em 523. Desde o início da pandemia, o país teve 626.643 óbitos causados pela doença. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 207.316 novos casos.

Pelo 12º dia consecutivo, o Brasil bateu recorde de casos na média móvel, atingindo a marca de 183.896, o maior número desde o dia 5 de outubro.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de saúde, em balanço divulgado às 20h.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis veículos de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do Governo Federal de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.