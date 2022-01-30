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Dados da pandemia

Brasil tem 695 mortes por Covid-19 e média móvel de casos bate recorde

Nesse sábado (29) também foram registrados mais de 207 mil infecções; país está com uma média de 523 óbitos e 183 mil contaminações por semana

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 09:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jan 2022 às 09:17
Brasil registrou 695 mortes pela Covid-19 nesse sábado (29). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e final de semana, continua a crescer e ficou em 523. Desde o início da pandemia, o país teve 626.643 óbitos causados pela doença. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 207.316 novos casos.
Pelo 12º dia consecutivo, o Brasil bateu recorde de casos na média móvel, atingindo a marca de 183.896, o maior número desde o dia 5 de outubro.
Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de saúde, em balanço divulgado às 20h.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis veículos de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do Governo Federal de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Segundo os números do governo, 22,09 milhões de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia. No mesmo período, mais de 25 milhões de testes positivos foram registrados no país.

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