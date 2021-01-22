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Números da Saúde

Brasil tem 1.096 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 215 243

No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.552 novos casos da Covid-19, elevando o total de registros da doença no Brasil para 8 753.920.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:49

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:49

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O Brasil registrou 1.096 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 22. Com isso, chega a 215.243 o número total de óbitos no País pela doença.
No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.552 novos casos da Covid-19, elevando o total de registros da doença no Brasil para 8 753.920.

REGIÕES

Por região, o Sudeste é o que tem maior número de casos, 3.136 213, e de mortes pelo novo coronavírus, 99.427.
Em seguida, o Nordeste aparece com 2.086.847 registros da doença e 50.438 óbitos. O Sul do País tem 1.597.557 casos e 25.594 mortes.
E, nesta sexta, segundo dados do Ministério da Saúde, o Norte do Brasil, região onde está localizado o Estado do Amazonas, ultrapassou o Centro-Oeste em número de casos e mortes. Já são 967.921 registros e 20.469 óbitos. O Centro-Oeste contabiliza 965.382 casos e 19.315 mortes.

AMAZONAS

O Estado do Amazonas, que vive uma crise no sistema de saúde em razão do aumento dos casos e mortes pela covid-19, registrou nas últimas 24 horas 132 mortes e 3.975 novos casos da doença.
Ao todo, o Estado contabiliza 245.157 registros da covid e 6 889 mortes.

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