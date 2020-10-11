Brasil se aproxima de 5,1 milhões de casos de Covid-19

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O Brasil se aproximo de 5,1 milhões de casos da Covid-19 . Neste domingo (11), com 12.139 infecções, o país chegou a 5.093.979 casos de coronavírus , desde o início da pandemia. O país registrou também 270 novas mortes pelo novo coronavírus. O total de óbitos é de 150.506.

Nos finais de semana e nas segundas-feiras, os dados do consórcio costumam ser mais baixos por causa de atrasos de notificações nas Secretarias de Saúde estaduais.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 590, o que representa uma queda em relação à média de 14 dias atrás. Recentemente, o país chegou a estar em situação de queda da média (em relação à média de 14 dias antes), mas retornou para o patamar de estabilidade dos dados de mortes (o que não significa uma situação tranquila).

A média ainda está em patamares elevados.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O Brasil tem uma taxa de 71,9 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos (214.742), e o Reino Unido (42.915), ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 65,7 e 64,6 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

O Brasil também já ultrapassou a taxa da Itália de mortes por 100 mil habitantes (59,9).

O México, que ultrapassou o Reino Unido em número de mortos e já contabiliza 83.642 óbitos, tem 66,3 mortes para cada 100 mil habitantes.

Na América do Sul, chama a atenção também o número de mortos por 100 mil habitantes do Peru: 103,9. O país tem 33.223 óbitos pela Covid-19.

A Índia é o terceiro país, atrás apenas de EUA e Brasil, com maior número de mortes pela Covid-19, com 108.334 óbitos. Lá, devido ao tamanho da população, a taxa proporcional é de 8 óbitos por 100 mil habitantes.

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 53 mortes por 100 mil habitantes (23.581 óbitos).