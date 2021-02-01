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Pandemia

Brasil registra no domingo média móvel de 1.065 mortes por Covid-19

É o 11° dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. No total, o Brasil registra 224.534 mortos e 9.202.791 casos da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:29

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:29

Coronavírus - Covid19
Nas últimas 24 horas, foram registrados 563 novos óbitos e 27.597 novos casos da Covid-19 no país Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.065 neste domingo (31). É o 11º dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas, foram registrados 563 novos óbitos e 27.597 novos casos no país.
No total, o Brasil registra 224.534 mortos e 9.202.791 casos da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 8.027.042 pessoas estão recuperadas.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 27.756 novos casos e mais 559 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 9.204.731 pessoas infectadas e 224.504 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

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