Brasil registra no domingo média móvel de 1.065 mortes por Covid-19

A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.065 neste domingo (31). É o 11º dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas, foram registrados 563 novos óbitos e 27.597 novos casos no país.
No total, o Brasil registra 224.534 mortos e 9.202.791 casos da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 8.027.042 pessoas estão recuperadas.
CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 27.756 novos casos e mais 559 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 9.204.731 pessoas infectadas e 224.504 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.