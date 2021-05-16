Brasil registra 971 mortes por Covid e mais de 34 mil casos em 24 horas

Coronavírus: 971 mortes foram registradas nas últimas 24h Crédito: Pixabay

Brasil registrou 971 mortes pela Covid-19 e 34.605 novos casos da doença neste domingo (16). O país, assim, chega a 435.823 óbitos e a 15.625.218 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia, no ano passado.

A média móvel de mortes ficou em 1.915 óbitos por dia, abaixo de 2.000 pelo sexto dia consecutivo, depois de quase dois meses superando a marca. Porém, está há 116 dias acima de 1.000 óbitos diários.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar variações nos dados, como os que costumam acontecer aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela soma das mortes dos últimos sete dias e pela divisão do resultado por sete.

Foram atualizadas as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 17 Estados e o Distrito Federal.

Neste domingo, foram registradas 239.900 doses aplicadas da vacina contra a Covid, 159.674 primeiras doses e 80.226 segundas.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.