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Brasil registra 881 novas mortes por coronavírus em 24h e bate recorde

O país também registrou 9.258 novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil e tem, ao todo, 177.589 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 20:11

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 20:11

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Brasil registra novo recorde de mortes em 24h Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Dados do Ministério da Saúde desta terça-feira (12) apontam que o Brasil registrou 881 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário. Ao todo, são 12.400 óbitos confirmados pela doença.
O recorde anterior era de 751 novas mortes por Covid-19, de sexta (8). No dia seguinte, sábado (9), houve 730 novos óbitos, e o país ultrapassou a marca de 10 mil mortes pela doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na semana passada, foram vários dias seguidos com mais de 600 óbitos novos por dia. 600 na terça (5) , 615 na quarta (6), e 610 na quinta (7).
Na segunda (11), foram registradas 396 novas mortes por Covid-19, um número menor do que nos dias anteriores, mas a própria pasta aponta que uma redução é esperada aos fins de semana porque as equipes de saúde nos estados e municípios atuam em número menor.
O país também registrou 9.258 novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil e tem, ao todo, 177.589 casos.
Segundo especialistas, os números reais devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.

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