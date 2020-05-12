Brasil registra 881 novas mortes por coronavírus em 24h e bate recorde

Brasil registra novo recorde de mortes em 24h Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

Dados do Ministério da Saúde desta terça-feira (12) apontam que o Brasil registrou 881 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário. Ao todo, são 12.400 óbitos confirmados pela doença.

O recorde anterior era de 751 novas mortes por Covid-19, de sexta (8). No dia seguinte, sábado (9), houve 730 novos óbitos, e o país ultrapassou a marca de 10 mil mortes pela doença.

Na semana passada, foram vários dias seguidos com mais de 600 óbitos novos por dia. 600 na terça (5) , 615 na quarta (6), e 610 na quinta (7).

Na segunda (11), foram registradas 396 novas mortes por Covid-19, um número menor do que nos dias anteriores, mas a própria pasta aponta que uma redução é esperada aos fins de semana porque as equipes de saúde nos estados e municípios atuam em número menor.

O país também registrou 9.258 novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil e tem, ao todo, 177.589 casos.