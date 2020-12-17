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Saúde

Brasil registra 7.110.434 casos e 1.092 mortes de Covid-19 nas últimas 24hrs

De acordo com o divulgado pelo ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 69.826 novos casos; no país 6.177.702 já se recuperaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 20:10

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 20:10

Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
De acordo com o balanço do ministério, o número de diagnósticos positivos desde o início da pandemia chegou a 7.110.434 Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.092 novas mortes por Covid-19 segundo atualização divulgada hoje (17) pelo Ministério da Saúde. Com isso, o país voltou ao nível de setembro. O último dia em que foram registrados mais de 1 mil óbitos foi no dia 30 deste mês. Com estas mortes acrescidas às estatísticas, o número de falecimentos provocados pela pandemia totalizou 184.827.
Ontem o sistema do Ministério da Saúde marcava 183.735 óbitos. Há 2.236 mortes em investigação.
De acordo com o balanço do ministério, o número de diagnósticos positivos desde o início da pandemia chegou a 7.110.434. Nas últimas 24 horas foram registrados 69.826 novos casos. Ontem foram notificadas 70.574 pessoas infectadas e 7.040.608 casos. Ainda conforme a atualização do órgão, há 747.905 pacientes em acompanhamento e 6.177.702 já se recuperaram da infecção.

ESTADOS 

A lista dos estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (44.681), Rio de Janeiro (24.204), Minas Gerais (10.933), Ceará (9.883) e Pernambuco (9.361). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (756), Roraima (766), Amapá (864), Tocantins (1.210) e Rondônia (1.681).

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