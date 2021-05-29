Brasil registra 16,4 milhões de casos de Covid-19 e 461 mil óbitos

O Ministério da Saúde divulgou hoje (29) novos números sobre a pandemia de Covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem no acumulado 16,4 milhões de casos confirmados da doença e 461 mil mortes registradas. Os casos de pacientes curados somam 14,8 milhões.
Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 79,6 mil novos casos e 2.012 mortes.De acordo com a pasta, 3,7 mil casos estão em investigação.
O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 3,2 milhões de casos e 111 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais (1,5 milhão de casos e 40 mil óbitos); Paraná (1 milhão casos e 26,3 mil óbitos) e Rio Grande do Sul (1 milhão de casos e 28,1 mil óbitos).