Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra 1.595 mortes por Covid em 24h e mais de 54 mil casos
Pandemia

Brasil registra 1.595 mortes por Covid em 24h e mais de 54 mil casos

Média móvel de mortes é de 1.481, queda de 21% em relação ao dado de duas semanas atrás

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 20:24
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.595 mortes por Covid-19 e 54.156 casos da doença, nesta quarta-feira (8). Com isso, o país chega a 528.611 óbitos e a 18.908.962 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
A média móvel de mortes agora é de 1.481, uma queda de 21% em relação ao dado de 14 dias atrás. É a menor média desde 6 de março, quando ela era de 1.455 óbitos por dia.
Apesar da diminuição recente, a média completa 168 dias acima de 1.000 mortes por dia. A média móvel de casos também se encontra em patamares elevados: quase 50 mil por dia.
A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.
Os dados do país, coletados até às 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 25 estados.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Veja Também

Anvisa autoriza início de aplicação da vacina Butanvac em voluntários

Coronavírus: ES registra 11.603 mortes e tem mais de 524 mil casos

Saúde volta a recomendar vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados