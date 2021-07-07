Brasil registra 1.595 mortes por Covid em 24h e mais de 54 mil casos

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 1.595 mortes por Covid-19 e 54.156 casos da doença, nesta quarta-feira (8). Com isso, o país chega a 528.611 óbitos e a 18.908.962 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes agora é de 1.481, uma queda de 21% em relação ao dado de 14 dias atrás. É a menor média desde 6 de março, quando ela era de 1.455 óbitos por dia.

Apesar da diminuição recente, a média completa 168 dias acima de 1.000 mortes por dia. A média móvel de casos também se encontra em patamares elevados: quase 50 mil por dia.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até às 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 25 estados.