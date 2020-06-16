Brasil registra 1.282 novas mortes por Covid-19, total chega a 45.241

O número total de casos de pessoas infectadas pela covid-19 no Brasil chega agora a 923.189. Segundo o Ministério da Saúde, 441 729 (47,8%) desse total representam o número de pessoas recuperadas. São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados, 190.285, com 11.132 mortes pela covid-19. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 83.343 casos e 7.967 óbitos; e o Ceará com 81.289 doentes pelo novo coronavírus e 5.070 mortes.