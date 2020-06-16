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Recorde em contaminações

Brasil registra 1.282 novas mortes por Covid-19, total chega a 45.241

Em um dia, foram contabilizados 34.918 novos casos do novo coronavírus no país, o que representa mais um recorde diário de confirmações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:54

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:54

Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha. Crédito: Vitor Jubini
O Brasil registrou 1.282 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País tem 45.241 óbitos pela doença. Em um dia, foram contabilizados 34.918 novos casos da covid-19, mais um recorde diário de confirmações.
O número total de casos de pessoas infectadas pela covid-19 no Brasil chega agora a 923.189. Segundo o Ministério da Saúde, 441 729 (47,8%) desse total representam o número de pessoas recuperadas. São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados, 190.285, com 11.132 mortes pela covid-19. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 83.343 casos e 7.967 óbitos; e o Ceará com 81.289 doentes pelo novo coronavírus e 5.070 mortes.

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