Brasil registra 1.210 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 226.309

Pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.210 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 2. Com isso, chega a 226 309 o número de óbitos no País, segundo a Pasta.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 54.096 novos casos da doença, elevando o total de registros de Covid-19 no Brasil para 9.283.418.