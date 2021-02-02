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Números da pandemia

Brasil registra 1.210 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 226.309

No mesmo intervalo, foram contabilizados 54.096 novos casos da doença, elevando o total de registros de Covid-19 no Brasil para 9.283.418
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:50

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.210 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 2. Com isso, chega a 226 309 o número de óbitos no País, segundo a Pasta.
No mesmo intervalo, foram contabilizados 54.096 novos casos da doença, elevando o total de registros de Covid-19 no Brasil para 9.283.418.
Em número de mortes, a região Sudeste é a que registra maior número de vidas perdidas em razão da doença, 104.497. Em seguida, o Nordeste já contabiliza 51.779 óbitos; o Sul, 27.335 mortes; o Norte do País, 22.554 óbitos; e o Centro-Oeste, 20.144 mortes.

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