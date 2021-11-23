Brasil deve ganhar novo feriado; saiba o motivo

A Comissão de Educação do Senado aprovou, nesta segunda-feira (22), a criação de um feriado nacional em homenagem à Santa Dulce do Pobres. A previsão é que a celebração seja em 13 de março, dia da morte da religiosa em 1992. Este seria o décimo feriado nacional no país.

"Essa proposição, portanto, objetiva homenagear a vida de uma baiana, de uma brasileira, de uma santa que se dedicou a cuidar dos pobres, acolhendo todo com muito amor e dedicação na esperança de vê-los bem de saúde e vivendo com mais dignidade", justifica o texto.

Irmã Dulce, reconhecida por seu trabalho social, foi canonizada Crédito: Divulgação/OSID

O projeto de lei 4.028/2019, de autoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), depende da validação da Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Irmã Dulce foi canonizada em outubro de 2019, 27 anos após a sua morte. Ela é a primeira santa nascida no Brasil e é conhecida como 'Anjo bom da Bahia'. Durante toda sua vida, se dedicou a cuidar dos pobres e dos doentes, sendo conhecida por transformar um galinheiro em um hospital.