Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil chega a cinco mortes por varíola dos macacos
Monkeypox

Brasil chega a cinco mortes por varíola dos macacos

Os dois novos óbitos foram registrados nos últimos dias nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2022 às 14:57

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 14:57

Brasil totaliza cinco mortes por varíola dos macacos, com dois novos óbitos registrados nos últimos dias. Uma delas foi em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, e a outra foi em São João de Meriti, no Rio de Janeiro.
Varíola dos macacos: ES investiga caso
Varíola dos macacos: Brasil já registra cinco mortes pela doença Crédito: OMS | Divulgação
A morte de Minas Gerais é a segunda registrada no estado - foi lá que o primeiro óbito pela doença no país ocorreu. A vítima mais recente, do sexo masculino, morreu na manhã de domingo (9) em um hospital em que estava internado desde 11 de setembro.
O paciente tinha 21 anos e comorbidades, o que aumenta os riscos para complicações por varíola dos macacos. Além desse caso, o município tem outros três pacientes com diagnósticos confirmados pela doença.
No Rio de Janeiro, o paciente de 31 anos estava internado desde 16 de setembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o óbito também tem associação com outras complicações.
"O óbito tem relação com o histórico de comorbidades e baixa imunidade, que agravaram o quadro da doença", informou a secretaria.
Agora, o estado totaliza três mortos pela doença. Não há óbitos pela varíola dos macacos registrados em outras regiões do país além dos estados do Rio e de Minas.
Mortes pela doença são raras, mas podem ocorrer principalmente em países imunossuprimidos. Gestantes e crianças também apresentam maior risco para virem a óbito.

Veja Também

Brasil recebe primeiras doses de vacinas contra a varíola dos macacos

A doença é causada pelo vírus monkeypox. Alguns sintomas iniciais são febre, mal estar e dores no corpo. Após isso, é comum o aparecimento de lesões pelo corpo do paciente. A transmissão ocorre principalmente no contato com essas feridas. Embora mais raras, outra forma de transmissão é por vias aéreas.
Para prevenir a doença, a vacinação de populações de maior risco, como profissionais de saúde que atuam na linha de frente, é importante. Além disso, também é possível vacinar pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados.

CASOS DA DOENÇA

Dados do Ministério da Saúde apontam uma redução no número de casos da doença nas últimas semanas. O boletim epidemiológico divulgado em 3 de outubro informa que, na semana de 18 a 24 de setembro, a média de casos foi de 25.
De 31 de julho a 6 de agosto, a média móvel de casos se encontrava em 151. Desde então, o número vem caindo, especialmente no mês de setembro. Por exemplo, na primeira semana epidemiológica desse mês, a média era de 76 casos.
Mesmo com a redução, especialistas afirmam que ainda é necessário tomar medidas para conter o surto da doença. "Assim como com a Covid-19, não é momento de baixar a guarda", afirmou, em 14 de agosto, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.
Além disso, mesmo com o achatamento nos novos diagnósticos, o Brasil continua sendo um dos países com maior número total de casos. O Our World in Data, sistema de compilação de dados da Universidade de Oxford, informa que já são 8.270 casos da doença no país.
Somente os Estados Unidos, com mais de 24 mil infectados, registrou um número maior que o Brasil.

Veja Também

Varíola dos macacos: ES confirma 88 casos e investiga mais de 100

Varíola dos macacos: ES começa a fazer testes para detectar doença

Varíola dos macacos: ANS determina que planos cubram teste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Ministério da Saúde Rio de Janeiro OMS Varíola dos Macacos Monkeypox
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados