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Brasil chega a 9,5 milhões de casos de Covid-19, mostra consórcio de imprensa

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.004
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2021 às 07:28

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 07:28

Coronavírus - Covid19
O país chega a 231.561 óbitos e a 9.522.132 pessoas infectadas pela Covid-19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Brasil registrou 492 mortes por Covid-19 e 29.407 casos da doença, neste domingo (7). Com isso, o país chega a 231.561 óbitos e a 9.522.132 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Além dos dados diários, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.004. O valor da média representa uma queda de 3% em relação ao dado de 14 dias atrás e, com isso, uma situação de estabilidade na média.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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