Rio de Janeiro passa São Paulo como cidade com mais mortes por Covid

Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress

Nesta quinta-feira (4), o Rio soma 17.535 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade de São Paulo, por sua vez, tem 17.523.

A capital paulista, porém, tem uma população consideravelmente maior do que a fluminense. São mais de 12 milhões de habitantes em São Paulo e mais de 6 milhões de habitantes no Rio.

Segundo informações das secretarias de saúde dos dois estados, a taxa de letalidade da Covid-19 na cidade de São Paulo fica em torno de 3,7%, enquanto isso, no município do Rio de Janeiro chega a 9,18%.

Mesmo com a melhora recente da situação da pandemia no Rio, as UTIs da capital fluminense têm ocupação de 87%. Em São Paulo, nesse momento, o dado se encontra na casa dos 69%.