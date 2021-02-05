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Coronavírus

Rio de Janeiro passa São Paulo como cidade com mais mortes por Covid

Nesta quinta-feira (4), o Rio soma 17.535 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade de São Paulo, por sua vez, tem 17.523

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 07:36
Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença
Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress
O município do Rio de Janeiro passou São Paulo e agora é a cidade com o maior número de mortes no país.
Nesta quinta-feira (4), o Rio soma 17.535 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade de São Paulo, por sua vez, tem 17.523.
A capital paulista, porém, tem uma população consideravelmente maior do que a fluminense. São mais de 12 milhões de habitantes em São Paulo e mais de 6 milhões de habitantes no Rio.
Segundo informações das secretarias de saúde dos dois estados, a taxa de letalidade da Covid-19 na cidade de São Paulo fica em torno de 3,7%, enquanto isso, no município do Rio de Janeiro chega a 9,18%.
Mesmo com a melhora recente da situação da pandemia no Rio, as UTIs da capital fluminense têm ocupação de 87%. Em São Paulo, nesse momento, o dado se encontra na casa dos 69%.
Olhando para os estados, contudo, São Paulo permanece muito à frente em número de mortes por Covid, com 53.997. Já o estado do Rio de Janeiro tem 30.354 óbitos pela doença, segundo dados do consórcio de imprensa, obtidos junto às secretarias estaduais de saúde.

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