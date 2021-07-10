Brasil chega a 14,16% da população com imunização completa contra a Covid

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.545.233 doses de imunizantes contra a Covid-19. Crédito: Márcia Leal/PMCI

O Brasil chegou nesta sexta-feira (09), à marca de 29.993.075 pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19, número equivalente a 14,16% da população do País. Aqueles que receberam ao menos a primeira dose da vacina são 82.908.617 e correspondem a 39,15% da população.

Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, junto a secretarias de Saúde de 26 Estados e do Distrito Federal.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.545.233 doses. Desse total, 994.468 correspondem a primeiras doses, 232.188 dizem respeito à segunda dose e 318.567 são de doses únicas, representadas no Brasil pelo imunizante da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.