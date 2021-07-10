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Imunização

Brasil chega a 14,16% da população com imunização completa contra a Covid

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.545.233 doses; aqueles que receberam ao menos a primeira dose da vacina são 82.908.617 e correspondem a 39,15% da população

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:16
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.545.233 doses de imunizantes contra a Covid-19.  Crédito: Márcia Leal/PMCI
O Brasil chegou nesta sexta-feira (09), à marca de 29.993.075 pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19, número equivalente a 14,16% da população do País. Aqueles que receberam ao menos a primeira dose da vacina são 82.908.617 e correspondem a 39,15% da população.
Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, junto a secretarias de Saúde de 26 Estados e do Distrito Federal.
Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.545.233 doses. Desse total, 994.468 correspondem a primeiras doses, 232.188 dizem respeito à segunda dose e 318.567 são de doses únicas, representadas no Brasil pelo imunizante da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.
Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que até então mais vacinou a população com a primeira dose: 46% dos moradores as receberam. O Mato Grasso do Sul, por sua vez, é o que mais aplicou a segunda dose na população: 25,4% da população do Estado já está completamente imunizada.

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