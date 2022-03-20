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Antes do jogo

Bragantino afasta capixaba Natan por problemas cardíacos

Zagueiro vai ficar afastado por 60 dias para avaliação médica mais detalhada após exames apontarem alterações cardiológicas no atleta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mar 2022 às 19:22

Publicado em 20 de Março de 2022 às 19:22

Futebol
O capixaba Natan apresentou alterações em exames cardiológicos e foi afastado preventivamente Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino anunciou neste domingo (20) o afastamento do zagueiro capixaba Natan em função de alteração dos exames cardíacos identificados na última avaliação médica. O defensor ficará afastado preventivamente por 60 dias. A informação foi divulgada minutos antes do jogo com o Palmeiras, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pelo Campeonato Paulista.
Na avaliação inicial, feita no início do ano, o zagueiro apresentou uma pequena alteração cardíaca que, segundo os médicos, é comum em atletas de alta performance. Naquele momento, Natan foi liberado com avaliações periódicas para o corpo médico entender a condição fisiológica do atleta.
A reavaliação foi feita na terça-feira (15). Desta vez, os resultados demonstraram uma nova alteração nos exames do atleta, diferente da anterior. "Essa alteração nos preocupou um pouco mais. Por isso, decidimos afastar o atleta para fazer toda a investigação nos próximos dias", afirmou o médico Thiago Miyasato, do Red Bull Bragantino.
A equipe de Bragança já havia identificado caso semelhante com o atacante Italo, que foi afastado provisoriamente, mas retornou aos treinos depois que os exames apresentaram resultados normais. "São situações diferentes. Do ponto de vista cardiológico, não havia necessidade de vetar o Natan no primeiro momento. A reavaliação identificou uma alteração diferente da anterior, por isso, o afastamento", diz o especialista.
Nas redes sociais, Natan falou sobre sua situação, lamentando o afastamento, mas reconhecendo a importância dos cuidados médicos, e encerrou com uma citação bíblica. 
Problemas cardíacos são situações críticas para jogadores de futebol. O atacante Kun Agüero, de 33 anos, se aposentou do Barcelona depois de ter sentido uma arritmia no final do ano passado. O atleta deixou o gramado com dores no peito. Na Eurocopa do ano passado, o dinamarquês Christian Eriksen, de 29 anos, teve um mal súbito e precisou receber massagem cardíaca em campo. Após o susto, o jogador da Inter de Milão passou por cirurgia e implantou um desfibrilador no coração.
Quase oito meses depois, em fevereiro, Eriksen voltou oficialmente à elite do futebol. O meia foi contratado pelo Brentford, da primeira divisão inglesa.

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