Bragantino afasta capixaba Natan por problemas cardíacos

O capixaba Natan apresentou alterações em exames cardiológicos e foi afastado preventivamente Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino anunciou neste domingo (20) o afastamento do zagueiro capixaba Natan em função de alteração dos exames cardíacos identificados na última avaliação médica. O defensor ficará afastado preventivamente por 60 dias. A informação foi divulgada minutos antes do jogo com o Palmeiras, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pelo Campeonato Paulista.

Na avaliação inicial, feita no início do ano, o zagueiro apresentou uma pequena alteração cardíaca que, segundo os médicos, é comum em atletas de alta performance. Naquele momento, Natan foi liberado com avaliações periódicas para o corpo médico entender a condição fisiológica do atleta.

A reavaliação foi feita na terça-feira (15). Desta vez, os resultados demonstraram uma nova alteração nos exames do atleta, diferente da anterior. "Essa alteração nos preocupou um pouco mais. Por isso, decidimos afastar o atleta para fazer toda a investigação nos próximos dias", afirmou o médico Thiago Miyasato, do Red Bull Bragantino.

A equipe de Bragança já havia identificado caso semelhante com o atacante Italo, que foi afastado provisoriamente, mas retornou aos treinos depois que os exames apresentaram resultados normais. "São situações diferentes. Do ponto de vista cardiológico, não havia necessidade de vetar o Natan no primeiro momento. A reavaliação identificou uma alteração diferente da anterior, por isso, o afastamento", diz o especialista.

Nas redes sociais, Natan falou sobre sua situação, lamentando o afastamento, mas reconhecendo a importância dos cuidados médicos, e encerrou com uma citação bíblica.

estamos investigando o porque de tudo e estamos sendo cautelosos pois com o coração não tem como brincar. Vou lutar, rezar e trabalhar para estar fazendo o que eu mais amo nessa vida! ⚽️❤️

Eclesiastes 3: 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo — Natan Souza (@Natansouza0404) March 20, 2022

Problemas cardíacos são situações críticas para jogadores de futebol. O atacante Kun Agüero, de 33 anos, se aposentou do Barcelona depois de ter sentido uma arritmia no final do ano passado. O atleta deixou o gramado com dores no peito. Na Eurocopa do ano passado, o dinamarquês Christian Eriksen, de 29 anos, teve um mal súbito e precisou receber massagem cardíaca em campo. Após o susto, o jogador da Inter de Milão passou por cirurgia e implantou um desfibrilador no coração.