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Coronavírus

Bradesco e BB doam R$ 20 mi para produção de testes rápidos de Covid-19

Outras grandes empresas e empresários brasileiros também já anunciaram doações para ajudar no combate ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 19:00

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 19:00

Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo
Bradesco Crédito: Google Earth
Banco do Brasil e o Bradesco anunciaram neste sábado (18), a doação de R$ 20 milhões à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a produção de kits de diagnósticos rápidos para o novo coronavírus, que serão distribuídos pelo Ministério da Saúde.
Todos os kits já contam com tecnologia brasileira desenvolvida pela fundação, do tipo "RT-PCR", são considerados como extremamente precisos pela comunidade científica.
A doação ocorre por meio da holding EloPar, controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil. A Elopar é acionista majoritária das empresas Alelo, Livelo, Veloe e Digio, além da Bandeira Elo.
"Estamos somando nossa contribuição aos esforços de toda a sociedade brasileira em busca de respostas rápidas no combate ao coronavírus", explica Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco e presidente do Conselho de Administração da Elopar.

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"Estamos todos sensibilizados pela urgência desse momento", completa o presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, também vice-presidente do Conselho de Administração da Elopar.

DOAÇÃO

No início da semana, o Itaú Unibanco anunciou a doação de R$ 1 bilhão para financiar ações de combate ao coronavírus no Brasil. O dinheiro foi transferido para a Fundação Itaú Social e administrado por um grupo de profissionais da área de saúde liderado pelo médico Paulo Chapchap, diretor geral do Hospital sírio-libanês.
Outras grandes empresas e empresários brasileiros também já anunciaram doações para ajudar no combate ao coronavírus, como Bradesco, Santander, Gerdau, Ambev, Rede D'Or, Petrobras, Vale.

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