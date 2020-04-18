Bradesco e BB doam R$ 20 mi para produção de testes rápidos de Covid-19

Bradesco Crédito: Google Earth

Todos os kits já contam com tecnologia brasileira desenvolvida pela fundação, do tipo "RT-PCR", são considerados como extremamente precisos pela comunidade científica.

A doação ocorre por meio da holding EloPar, controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil. A Elopar é acionista majoritária das empresas Alelo, Livelo, Veloe e Digio, além da Bandeira Elo.

"Estamos somando nossa contribuição aos esforços de toda a sociedade brasileira em busca de respostas rápidas no combate ao coronavírus", explica Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco e presidente do Conselho de Administração da Elopar.

"Estamos todos sensibilizados pela urgência desse momento", completa o presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, também vice-presidente do Conselho de Administração da Elopar.

DOAÇÃO

No início da semana, o Itaú Unibanco anunciou a doação de R$ 1 bilhão para financiar ações de combate ao coronavírus no Brasil. O dinheiro foi transferido para a Fundação Itaú Social e administrado por um grupo de profissionais da área de saúde liderado pelo médico Paulo Chapchap, diretor geral do Hospital sírio-libanês.