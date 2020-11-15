Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Boulos: legado da minha campanha é fazer política sem uso da máquina pública
Eleições em SP

Boulos: legado da minha campanha é fazer política sem uso da máquina pública

A campanha de Boulos recebeu R$ 3,9 milhões até agora, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A do prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, recebeu R$ 15,3 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 08:39

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 08:39

Guilherme Boulos
Guilherme Boulos encerrou a campanha neste sábado (14) Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, encerrou a campanha neste sábado (14), com uma carreata pela região do centro expandido da cidade. Ao final, Boulos disse que o principal legado de sua campanha é o exemplo de que é possível fazer política com pouco dinheiro e sem o uso da máquina pública.
"Fizemos uma campanha bonita, sem estrutura, sem máquina, com pouquíssimo tempo na TV e mesmo assim estamos em segundo lugar. Isso mostra que ainda é possível fazer política de outro jeito. Esse foi o maior legado da nossa campanha", disse o candidato. "Ela mostrou que ainda é possível fazer política com esperança e com engajamento de gente de verdade, que a verdade possa vencer as fake news", complementou.
A campanha de Boulos recebeu R$ 3,9 milhões até agora, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A do prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, recebeu R$ 15,3 milhões.

Veja Também

Boulos diz esperar apoio do PT, PCdoB e PDT caso vá para 2º turno

Indagado se o exemplo serve para outros partidos de esquerda que nas últimas décadas priorizaram o dinheiro e o marketing em detrimento da militância, Boulos, que espera o apoio de PT, PC do B e PDT caso vá para o segundo turno, evitou responder. "Prefiro fazer um balanço da campanha depois do dia 30 de novembro (após o segundo turno, no dia 29)", esquivou-se.
A carreata saiu da Largo da Batata, em Pinheiros, bairro onde morou com os pais até a adolescência, e foi até a Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso (zona sul). Dezenas de veículos com bandeiras e adesivos do PSOL acompanharam o carro de som de onde Boulos acenava para a população.
Quando passava pela Avenida Paulista, na altura do Parque Trianon, um grupo de manifestantes do MBL que fazia campanha para o candidato Arthur do Val (Patriota) hostilizou os apoiadores de Boulos com palavrões, mas foi contido pela Polícia Militar. Não houve briga.
Boulos também demonstrou preocupação com a possibilidade de alta abstenção nas urnas. "Tenho visto até um certo estímulo de alguns setores à abstenção, o que me parece preocupante. A democracia é uma conquista do povo", afirmou.

Veja Também

Russomanno acusa Boulos de contratar empresas fantasma

Em campanha, Boulos vai à Faria Lima rebater fama de invasor de casas

Lideranças comunitárias trocam PT por Boulos em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados