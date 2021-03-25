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Após reunião de pacificação

Bolsonaro volta a criticar prefeitos e governadores por decretos

O presidente disse que um programa do governo vai atender o "pessoal de bares e restaurantes, que tem sofrido muito com decretos estaduais e municipais que tem fechado este comercio"

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:08
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante declaração após reunião com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, ministros e governadores
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante declaração após reunião com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, ministros e governadores Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um dia após reunir autoridades federais e estaduais para um encontro de pacificação em torno do combate à Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar prefeitos e governadores nesta quinta-feira (25).
Em cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar apoio a Santas Casas e hospitais filantrópicos, Bolsonaro anunciou outras medidas do governo para enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia.
"É o governo mostrando sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas parte diretamente de quem pratica o lockdown", disse Bolsonaro.
Ao falar do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) , o presidente voltou a criticar medidas restritivas que estão sendo adotadas por prefeitos e governadores para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.
"Também [há] o nosso Pronampe, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes, que tem sofrido muito com decretos estaduais e municipais que tem fechado este comercio", afirmou o presidente.

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