Bolsonaro volta a criticar prefeitos e governadores por decretos

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante declaração após reunião com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, ministros e governadores Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um dia após reunir autoridades federais e estaduais para um encontro de pacificação em torno do combate à Covid-19 , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar prefeitos e governadores nesta quinta-feira (25).

Em cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar apoio a Santas Casas e hospitais filantrópicos, Bolsonaro anunciou outras medidas do governo para enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia.

"É o governo mostrando sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas parte diretamente de quem pratica o lockdown", disse Bolsonaro.

Ao falar do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) , o presidente voltou a criticar medidas restritivas que estão sendo adotadas por prefeitos e governadores para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.