Bolsonaro volta a atacar medidas de isolamento contra a Covid-19

Bolsonaro afirmou que, apesar de sua postura contra a quarentena, ele é chamado de "genocida" mas, na sua avaliação, se a população "não trabalhar, vai morrer por depressão, praticar suicídio". "Acho que vamos ter que conviver (com o vírus) a vida toda, ele não vai embora", afirma.

Diante da paralisação das atividades no País e do início do programa de imunização, Bolsonaro afirmou que, mesmo se vacinar toda a população brasileira, "alguém num País qualquer, num fim de mundo qualquer, vai sobreviver gente com o vírus. Aí quando acabar o efeito da vacina vem para cá de novo". Para o mandatário, é preciso analisar o que "esperamos do Brasil". "Um caos econômico?", questionou.