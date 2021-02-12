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Em conversa com apoiadores

Bolsonaro volta a atacar medidas de isolamento contra a Covid-19

Em justificativa ao seu discurso contra a política do "fica em casa", o presidente apontou que acredita que vamos todos conviver com o vírus "a vida toda"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:09

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:09

Presidente Jair Bolsonaro em Cerimônia alusiva à liberação de tráfego na ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe
Presidente Jair Bolsonaro em Cerimônia alusiva à liberação de tráfego na ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe Crédito: Alan Santos/PR
presidente Jair Bolsonaro afirmou que "parece que não tem outra doença no Brasil, só covid". Em justificativa ao seu discurso contra a política do "fica em casa", o presidente apontou que acredita que vamos todos conviver com o vírus "a vida toda".
Em conversa com apoiadores, o dirigente apontou que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, foi contrário ao discurso do "fica em casa e a política de que 'a economia a gente vê depois'". "Bateram bastante em mim, mas agora estão cobrando todos os desempregados", afirmou. "Quem mandou ficar em casa não fui eu, fechou comércio e destruiu emprego não fui eu", enfatizou.
Bolsonaro afirmou que, apesar de sua postura contra a quarentena, ele é chamado de "genocida" mas, na sua avaliação, se a população "não trabalhar, vai morrer por depressão, praticar suicídio". "Acho que vamos ter que conviver (com o vírus) a vida toda, ele não vai embora", afirma.
Diante da paralisação das atividades no País e do início do programa de imunização, Bolsonaro afirmou que, mesmo se vacinar toda a população brasileira, "alguém num País qualquer, num fim de mundo qualquer, vai sobreviver gente com o vírus. Aí quando acabar o efeito da vacina vem para cá de novo". Para o mandatário, é preciso analisar o que "esperamos do Brasil". "Um caos econômico?", questionou.

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