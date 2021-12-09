Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro versus Moraes: "Não posso entender um parlamentar preso sete meses"
Ataques ao STF

Bolsonaro versus Moraes: "Não posso entender um parlamentar preso sete meses"

Embora o presidente não tenha citado diretamente Daniel Silveira, Bolsonaro também acrescentou que "doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 dez 2021 às 15:31

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:31

O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento com Paulo Guedes
O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento com Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
Em evento no Palácio do Planalto para marcar o Dia internacional contra a Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro disse não entender como um parlamentar pode ficar preso por sete meses. "Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu", completou o chefe do Executivo.
Embora o presidente não tenha citado diretamente, trata-se de uma referência ao aliado Daniel Silveira (PSL-RJ), deputado federal preso de fevereiro a novembro - ou seja, nove meses - por discursos antidemocráticos. "Não posso entender um parlamentar ficar preso sete meses. Se errou, como todos nós podemos errar, jamais a pena seria para isso", disse ainda Bolsonaro. "Se coloquem no lugar dele", acrescentou.
O discurso foi marcado por uma série de críticas indiretas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a prisão de Silveira. "Eu não prendi ninguém, principalmente por liberdade de expressão. Isso é um ato antidemocrático, que dá nojo e é tapa na cara", disparou Bolsonaro. "Estamos assistindo atos arbitrários no Brasil com constância".
As críticas de Bolsonaro direcionadas ao ministro se intensificaram quando Moraes ganhou destaque à frente de processos que podem atingir o presidente e seus apoiadores. O ápice da tensão ocorreu no último Sete de Setembro, quando o presidente Bolsonaro chamou o ministro de "canalha" e ameaçou tentar afastá-lo do cargo diante da uma multidão na Avenida Paulista.
Bolsonaro ainda reiterou críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos). De acordo com o presidente, o antigo aliado não se empenhou para, junto à Polícia Federal, investigar o crime da facada sofrida por ele em 2018. "Será que os mandantes podem ser gente que a gente menos espera?", perguntou.
Apesar das reclamações, Bolsonaro garantiu que não tem "vontade de desistir".

Veja Também

Bolsonaro diz que governo renovará a isenção de IPI para taxistas

Bolsonaro volta a atacar STF e fala em limites para evitar crise entre Poderes

Bolsonaro xinga Doria após tucano anunciar que adotará passaporte da vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro STF Daniel Silveira Alexandre de Moraes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados