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Impostos

Bolsonaro diz que governo renovará a isenção de IPI para taxistas

O texto a ser votado pelo Senado determina prazo estendido até 31 de dezembro de 2026. O fim da isenção está previsto para o dia 31 de dezembro deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 dez 2021 às 14:10

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:10

Jair Bolsonaro
O chefe do Executivo garantiu que a decisão foi tomada em reunião com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Flávia Arruda. Crédito: Isac Nóbrega/PR
presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (09), que o governo federal vai renovar a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) cobrado sobre taxistas, que vence no dia 31 de dezembro. O Senado deve votar ainda nesta quinta-feira(09), um texto sobre o tema.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo garantiu que a decisão foi tomada em reunião com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e com o senador Romário (PL-RJ).
Romário é relator de proposta prevista para ser votada no Senado ainda nesta quinta que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do imposto para compra de veículos por taxistas e pessoas com deficiência.
Se aprovado, o PL vai para sanção presidencial.

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