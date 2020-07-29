AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro vai a evento sobre mulheres no campo, mas não discursa
Agenda presidencial

Bolsonaro vai a evento sobre mulheres no campo, mas não discursa

No evento, fizeram pronunciamentos as duas únicas ministras mulheres do governo, Damares Alves (Mulher, Família, Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura)

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:08
Bolsonaro em cerimônia nesta quarta (29)
Bolsonaro, ao centro, em cerimônia nesta quarta (29) Crédito: Reprodução Twitter
O presidente Jair Bolsonaro participou, na tarde desta quarta-feira, 29, do lançamento de uma campanha do governo federal por igualdade de direitos para as mulheres que trabalham no campo, mas não discursou sobre o assunto. A campanha 'Mulheres Rurais, mulheres com direitos' busca dar visibilidade às mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes que vivem e trabalham em um contexto de desigualdades estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais.
No evento, que ocorreu no Palácio do Planalto, fizeram pronunciamentos as duas únicas ministras mulheres do governo, Damares Alves (Mulher, Família, Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura), e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.
"Está passada a hora de as mulheres terem os seus direitos reconhecidos, e principalmente as mulheres do campo, aquelas que são mais vulneráveis", disse a ministra Tereza Cristina. "Neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade."
A ministra destacou que as mulheres rurais têm menos acesso à crédito financeiro, tecnologia, mecanização, assistência técnica e ao cooperativismo. "Isso representa um potencial econômico perdido, ministro Paulo Guedes, por isso é tão importante essas linhas de crédito para possibilitar a melhoria de vida dessas mulheres. Empoderar as mulheres rurais, portanto, é promover o crescimento e a produtividade da agricultura", defendeu.

Veja Também

Bolsonaro sanciona com veto prorrogação de receitas médicas durante pandemia

Governador quer pacto por emprego, mas mantém Estado fechado, diz Bolsonaro

Tereza também falou sobre a questão da política ambiental, criticada no Brasil e no exterior, ao dizer que "a busca da sustentabilidade tem sido o nosso caminho na agropecuária". "Sabemos que a preservação ambiental e a produção de alimentos são complementares, podem e devem andar juntas", declarou.
De acordo com a Agricultura, a campanha lançada nesta quarta é uma iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), com a colaboração de entidades governamentais, organizações da sociedade civil e empresas privadas de toda a América Latina que buscam "reconhecer a liderança, as capacidades e as necessidades das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes da região".
Dados da FAO indicam que atualmente 60 milhões de mulheres vivem em zonas rurais da América Latina e do Caribe e parte delas têm papel central na produção e abastecimento de alimentos. No entanto, muitas delas enfrentam sérias limitações para acessar recursos produtivos, como terra, água, insumos agrícolas, financiamento, seguro e treinamento, além de várias barreiras para colocar seus produtos no mercado.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente 19% das propriedades rurais no Brasil são dirigidas por mulheres. Dos 5 milhões desses estabelecimentos, quase 1 milhão conta com mulheres no comando. Os dados são do Censo Agropecuário de 2017.

Veja Também

Casagrande faz críticas ao encontro entre Marcelinho e Bolsonaro com camisa do Corinthians

Arcebispo de Vitória assina carta dos bispos contra o governo Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados