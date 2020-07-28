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Saúde

Bolsonaro sanciona com veto prorrogação de receitas médicas durante pandemia

0 presidente vetou a permissão para pacientes indicarem representantes, por meio de uma declaração assinada, para retirada de medicamentos

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:42
(Brasília - DF, 25/06/2020) Cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para integração dos sistemas Corpus927 e A Constituição e o Supremo ao Portal da Legislação. Foto: Marcos Corrêa/PR
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro sancionou na segunda-feira (27) projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo que permite que receitas médicas não percam a validade durante o estado de emergência da pandemia do novo coronavírus.
A medida foi publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União e é válida para medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo, bem como receitas odontológicas. O objetivo é evitar que pacientes se exponham ao risco da doença em unidades de saúde.
Na sanção da iniciativa, o presidente vetou um dos trechos, que possibilitava que o paciente indicasse um representante, por meio de uma declaração assinada, para retirada de medicamentos. Na justificativa, ele argumentou que hoje o acesso a medicamente não exige um pedido para retirada.
"A medida se mostra desproporcional, uma vez que pode limitar o acesso da população aos medicamentos de uso contínuo que atualmente não há exigência de declaração nem sequer para a retirada de medicamentos que apresentam maior risco", disse.
Na justificativa, o Poder Executivo disse ainda que a possibilidade de apresentar uma declaração poderá inviabilizar o acesso nas situações em que o paciente não possa, por qualquer motivo, se manifestar, além de burocratizar o atendimento em farmácias.
A iniciativa não estende a regra para medicamentos de uso controlado, como tarja preta ou antibióticos. Ela mantém as regras previstas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a emissão e validade da receita médica.

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