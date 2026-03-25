Melhora na saúde

Bolsonaro terá alta na sexta-feira (27) e deve deixar hospital para prisão domiciliar

Ex-presidente está internado desde 13 de março com quadro de broncopneumonia; ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência da Papudinha para casa

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:14

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 71 anos, terá alta na sexta-feira (27) e deve deixar o hospital onde está em Brasília para continuar cumprindo em prisão domiciliar a pena por tentativa de golpe de Estado. A informação foi dada nesta quarta (25) pelo cardiologista Brasil Caiado em entrevista a jornalistas.

Segundo o médico, Bolsonaro está clinicamente estável e terminará na quinta (26) o ciclo de antibióticos para tratar o quadro de pneumonia bacteriana por broncoaspiração nos dois pulmões. Ele deve deixar ao DF Star entre a manhã e o início da tarde de sexta (27).

"Só [não terá alta hospitalar] se houver alguma intercorrência, mas, particularmente, acredito que não", disse Caiado.

Bolsonaro vai passar a cumprir pena em casa após receber alta hospitalar Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

O médico afirmou que um exame de raio-X feito na terça (24) mostrou que o pulmão direito do ex-presidente está "praticamente" normal, enquanto o esquerdo ainda tem uma "lesão residual", que já era esperada pela gravidade da doença.

De acordo com ele, a fase aguda da pneumonia passou e agora está no chamado período de convalescença, quando o organismo se recupera. Disse que a cura total da pneumonia pode levar de três a seis meses.

"Agora vão ser mecanismos de fisioterapia intensa. Nós já combinamos com o fisioterapeuta, a partir da alta, para que seja feito todo o tratamento em casa, disciplinado, com a rotina e uma prescrição precisa. Nutricionistas também. Todos já numa programação de transição para casa", declarou.

Brasil Caiado disse que a equipe médica aproveitou a internação para avaliar na noite de segunda uma dor no manguito rotador do ombro direito relatada por Bolsonaro. Uma ressonância analisada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago indicou que pode haver necessidade de cirurgia, que não será feita até a recuperação da pneumonia.

"O ortopedista acha que pode ter sido potencializado e piorado na queda. Como foi uma avaliação ontem e nós precisamos de observar a evolução, ele acha que sim, mas ainda não é certeza", disse. Bolsonaro bateu a cabeça após cair enquanto dormia na Superintendência da PF, em janeiro.

O ex-presidente está internado desde 13 de março, quando foi levado ao DF Star após passar mal durante uma madrugada na Papudinha. Ele saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na segunda (23). Quando deixar o hospital, retornará para sua casa, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico.

A transferência foi autorizada na terça (24) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar humanitária por 90 dias. Durante o período, Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar as redes sociais ou de gravar áudios ou vídeos.

Transcorridos os três meses, "será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade".

Brasil Caiado classificou a domiciliar como uma "decisão de bom senso" e afirmou que Bolsonaro recebeu a notícia "com satisfação".

Segundo o médico, a casa do ex-presidente já está sendo preparada para recebê-lo. Uma cama mais adequada para evitar o quadro de refluxo, que causou a pneumonia aspirativa, foi providenciada, por exemplo.

"Nós que conhecemos intrinsecamente as patologias das quais ele é portador percebemos que o ambiente domiciliar é um humanamente mais saudável. O ambiente domiciliar está em preparação pela família, porque a decisão [de Moraes] foi bastante recente", declarou.

Em casa, o ex-presidente poderá receber os filhos, mas sob os mesmos horários e regras da Papudinha, que prevê visitas às quartas e sábados, entre 8h e 16h. Os advogados podem visitá-lo todos os dias, por 30 minutos por dia, mas precisam agendar previamente com o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. Já os médicos do ex-presidente têm acesso livre.

Michelle, a filha Laura e uma enteada terão livre acesso. As demais visitas ficam suspensas, "para resguardar o ambiente controlado necessário, principalmente para se evitar o risco de sepse e [manter o] controle de infecções", escreveu Moraes.

Questionado se concorda com a limitação de visitas impostas pelo ministro do STF, o médico de Bolsonaro afirmou ser algo "subjetivo". "Você teria que ter um ambiente um pouco mais contaminado. Pessoas que não se prepararam com a assepsia para encontrar o paciente."

Em relação a um risco de fibrose (enrijecimento e a formação de cicatrizes) nos pulmões do ex-presidente, possibilidade alertada pela equipe médica na última semana, o cardiologista afirmou que será necessário acompanhar o quadro.

"Como evoluirá essa cicatrização e se vai aparecer uma fibrose pulmonar realmente a gente não sabe. Faremos controles a posteriori", afirmou.

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