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Bolsonaro tem reuniões com ministros e governadora interina de SC nesta quarta

A agenda do presidente também inclui reunião com o desembargador Marcelo Buhatem, presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:26

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:26

O presidente Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux
O presidente Jair Bolsonaro, também terá encontros individuais com o ministro Braga Netto, da Casa Civil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta quarta-feira (4), no Palácio do Planalto, a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), para uma reunião junto ao ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Alinhada ao governo de Bolsonaro, Daniela Reinehr assumiu o Executivo estadual na semana passada após o governador Carlos Moisés (PSL) ter sido afastado do cargo.
Moisés responde por crime de responsabilidade no caso do reajuste salarial dos procuradores do Estado. Daniela Reinehr, a então vice-governadora, também estava envolvida no mesmo processo, mas foi absolvida. Desde que assumiu o cargo, a governadora tem prometido maior alinhamento com o governo de Bolsonaro.
Nesta quarta, a agenda do presidente também inclui reunião com o desembargador Marcelo Buhatem, presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes), acompanhado pelos ministros André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e José Levi, da Advocacia-Geral da União.
Bolsonaro também terá encontros individuais com o ministro Braga Netto, da Casa Civil; o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, Pedro Cesar Souza; e o jornalista Marcelo Damasceno Lula. No fim do dia, o chefe do Executivo participa de cerimônia no Planalto sobre a marca de 100 milhões de poupanças sociais digitais alcançada pela Caixa Econômica.

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