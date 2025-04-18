Bolsonaro tem exames sem sinal de complicações e permanece na UTI, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou tomografias de controle e não apresentou complicações nos resultados, nem evidência de intercorrências, segundo nota divulgada nesta sexta-feira (18) pelo hospital DF Star, onde está internado.
Ainda de acordo com o hospital, ele segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), em acompanhamento pós-operatório de uma cirurgia de desobstrução intestinal.
A unidade também informou que Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem dor e outras intercorrências, e mantém melhora laboratorial dos marcadores inflamatórios.
O ex-presidente segue em jejum oral e com o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. A unidade reforçou que persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI.
A nota foi assinada pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, o cardiologista Leandro Echenique, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, que é coordenador da UTI do hospital e o restante da equipe.