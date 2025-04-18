Bolsonaro tem exames sem sinal de complicações e permanece na UTI, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou tomografias de controle e não apresentou complicações nos resultados, nem evidência de intercorrências, segundo nota divulgada nesta sexta-feira (18) pelo hospital DF Star, onde está internado.

Ainda de acordo com o hospital, ele segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), em acompanhamento pós-operatório de uma cirurgia de desobstrução intestinal.

A unidade também informou que Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem dor e outras intercorrências, e mantém melhora laboratorial dos marcadores inflamatórios.

Ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em UTI de hospital após cirurgia no abdômen Crédito: X/Reprodução

O ex-presidente segue em jejum oral e com o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. A unidade reforçou que persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI.