Homem de 70 anos é preso por comercializar símbolos nazistas, no Rio

Homem vendia material que fazia apologia ao nazismo e alimentava página sobre o tema Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 70 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa terça-feira (15) pela Polícia Federal (PF) por comercializar, pela internet, objetos contendo símbolos nazistas. A Operação Lembrança Ingrata teve a finalidade de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo.

Os agentes federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber)) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

A investigação teve início após uma organização não governamental (ONG) abrir notícia-crime sobre a existência de uma página na internet, pela qual o investigado vinha comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para divulgação do nazismo.

Em nota, a PF informou que, após análise de dados digitais e outras diligências que resultaram na identificação do alvo da operação, confirmou que o homem seguia comercializando os produtos com apologia ao nazismo.