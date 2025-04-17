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Apologia

Homem de 70 anos é preso por comercializar símbolos nazistas, no Rio

A Operação Lembrança Ingrata teve a finalidade de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 08:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 abr 2025 às 08:49
Homem vendia material que fazia apologia ao nazismo e alimantava
Homem vendia material que fazia apologia ao nazismo e alimentava página sobre o tema Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem de 70 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa terça-feira (15) pela Polícia Federal (PF) por comercializar, pela internet, objetos contendo símbolos nazistas. A Operação Lembrança Ingrata teve a finalidade de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo.
Os agentes federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber)) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.
A investigação teve início após uma organização não governamental (ONG) abrir notícia-crime sobre a existência de uma página na internet, pela qual o investigado vinha comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para divulgação do nazismo.
Em nota, a PF informou que, após análise de dados digitais e outras diligências que resultaram na identificação do alvo da operação, confirmou que o homem seguia comercializando os produtos com apologia ao nazismo.
A Polícia Federal informou ainda que durante o cumprimento do mandado, os policiais federais "apreenderam na residência do investigado bandeira, revistas, breves e moedas com a cruz suástica, o que resultou na sua prisão em flagrante". Ele responderá pelo crime de apologia ao nazismo, com pena, caso condenado, de cinco anos de reclusão, além de multa.

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