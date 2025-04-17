Mulher é presa sob suspeita de envenenar três pessoas com ovo de Páscoa no MA

Foi presa, na tarde desta quinta-feira (17), uma mulher de 36 anos que é suspeita de envenenar três pessoas em Imperatriz (MA). Um menino de sete anos morreu, enquanto a mãe e a irmã adolescente dele estão internadas na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz, após comerem um ovo de Páscoa.

Conforme a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), a mulher sob suspeita tem 36 anos e é ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas. Ela foi capturada por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, onde ela mora.

Amostras do alimento foram enviadas para análise do Icrim (Instituto de Criminalística de Imperatriz) e o inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz, que está ouvindo testemunhas para elucidar o caso.

O corpo da criança foi submetido a exame de necropsia e a Polícia Civil aguarda o laudo pericial para confirmar o envenenamento, além de ter requisitado coleta de material para análise das vítimas internadas.

Conforme as investigações, o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy na noite de quarta-feira (16). Em um bilhete, há uma mensagem 'Com amor. Feliz Páscoa!'. Não há informações sobre quem teria enviado o alimento.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que não divulgará mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações.