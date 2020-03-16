Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro sugere exigir exame de quem vem da Venezuela
Coronavírus

Bolsonaro sugere exigir exame de quem vem da Venezuela

O presidente não detalhou quais exames seriam exigidos; governo federal discute em reunião nesta segunda-feira o pedido de fechamento da fronteira feito pelo governador do Estado

Publicado em 16 de Março de 2020 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 14:34
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 16, que o Brasil pode adotar um controle maior e exigir exames para quem quiser entrar no País a partir da Venezuela. Questionado se há a possibilidade de fechar a fronteira, Bolsonaro disse considerar a medida pouco efetiva.
"Pode até fechar a fronteira com a Venezuela, mas (entrada) vazaria por outro lugar", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã desta segunda-feira. Bolsonaro não detalhou quais exames seriam exigidos de quem pretende entrar no País a partir do país vizinho.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O governo federal discute nesta segunda-feira reunião para discutir o pedido apresentado pelo governador de Roraima, Antonio Denarium (sem partido), na semana passada, para que a fronteira da Venezuela seja fechada no seu Estado, como antecipou o Estadão/Broadcast. O assunto é considerado delicado e divide opiniões.
Conforme apurou o Estado, os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública estariam a favor do fechamento, para evitar a ampliação dos problemas no Estado, que sofre com a superlotação de seus hospitais, e chegada constante de imigrantes, por causa da falta de recursos do país vizinho. Os militares, por sua vez, embora reconheçam as dificuldades e preocupações do governador, advertem sobre a complexidade da medida, que poderia acabar se mostrando inócua, dado o tamanho da fronteira e a sua porosidade.
Enquanto o Brasil ainda discute se fecha suas fronteiras para evitar a ampliação do contágio por coronavírus, outros países da América Latina já adotaram medidas restritivas.
A Argentina anunciou no Domingo o fechamento das fronteiras por um prazo de 15 dias. Apenas argentinos ou estrangeiros residentes podem entrar no país. A proibição não se aplica a quem deseja sair.
A Colômbia, outro país vizinho da Venezuela, também adotou medidas restritivas a entradas de estrangeiros. O presidente colombiano, Iván Duque, decretou o fechamento das sete passagens de fronteira terrestres ao longo da fronteira de 2.200 km com a Venezuela a partir de sábado, dia 14 de março.
Além de anunciar o fechamento da fronteira com a Venezuela, a Colômbia restringiu a entrada de estrangeiros que estiveram na Europa e na Ásia nos últimos 14 dias, como medidas para deter a epidemia do novo coronavírus.

Veja Também

Após 6.513 mortes, Bolsonaro diz que crise do coronavírus "não é isso tudo que dizem"

Sobe para 12 número de pessoas que encontraram Bolsonaro e estão com coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados