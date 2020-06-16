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'Divulgação incorreta'

Bolsonaro reclama da cobertura da mídia sobre revogação da cloroquina pelo FDA

Por meio de uma postagem no Twitter, Bolsonaro dá a entender que a imprensa brasileira divulgou o fato como uma restrição ao uso dos medicamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:26

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:26

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega/PR
presidente Jair Bolsonaro tuitou nesta terça-feira uma crítica contra a cobertura da imprensa brasileira sobre a decisão da Food and Drug Administration, dos Estados Unidos (FDA, equivalente no Brasil à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa), de revogar a permissão de emergência sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19. No tuíte, Bolsonaro dá a entender que a imprensa brasileira divulgou o fato como uma restrição ao uso dos medicamentos.
"Ao contrário do que divulgou a mídia brasileira, a retirada do status de "uso emergencial hospitalar" pela FDA na verdade AMPLIA o tratamento com hidroxicloroquina nos EUA, permitindo o uso do medicamento, antes restrito, em qualquer ambiente, desde que receitado por um médico", escreveu o presidente da República no tuíte, que foi acompanhado do vídeo de uma entrevista na qual o secretário da Saúde do governo Donald Trump, Alex Azar, explica o procedimento.
A FDA revogou o uso restrito dos medicamentos contra a covid-19 por entender que hidroxicloroquina e a cloroquina são ineficazes para tratar a doença. Com a revogação da diretriz, ambos os medicamentos passam a ser disponibilizado para o uso comum, como já acontecia antes da pandemia. A decisão da FDA ocorreu dias depois do governo Bolsonaro comemorar o recebimento de 2 milhões de doses de cloroquina vindas dos Estados Unidos.

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